Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента
28 апреля 202215:45
Помощник известного нидерландского футбольного агента Мино Райолы опроверг сообщения о его смерти. Об этом сообщает Sports.ru.
«Он очень болен, но не умер», – сказал бывший испанский футболист Хосе Фортес Родригес, который работает с Райолой более шести лет.
Репортер ВВС Sport Саймон Стоун также отметил, что сообщения о смерти Райолы являются недостоверными.
Ранее сообщалось, что Мино Райола умер в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.
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28 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru