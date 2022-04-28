Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

Помощник известного нидерландского футбольного агента Мино Райолы опроверг сообщения о его смерти. Об этом сообщает Sports.ru.

«Он очень болен, но не умер», – сказал бывший испанский футболист Хосе Фортес Родригес, который работает с Райолой более шести лет.

Репортер ВВС Sport Саймон Стоун также отметил, что сообщения о смерти Райолы являются недостоверными.

Ранее сообщалось, что Мино Райола умер в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.

