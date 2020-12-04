Власти Петербурга пообещали обеспечить безопасность болельщиков на Евро-2020

Данное решение было принято по итогам видеоконференции 4 декабря с представителями УЕФА и Роспотребнадзора. Кириллов отметил, что эпидемиологическая безопасность будет обеспечена на стадионах, тренировочных базах, на Фестивале болельщиков УЕФА.

Вице-губернатор отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации возможно будет проведение полноценного чемпионата. Он выразил надежду, что противоэпидемические мероприятия и начатая вакцинация граждан могут приблизить смягчение ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

ТАСС передает, что гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ранее заявлял, что окончательное решение УЕФА объявит в марте 2021 года. По данным Сорокина, разработано три сценария проведения матчей, включая турнир без зрителей и полноформатный режим.

