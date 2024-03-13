ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Ивичем
Сербский специалист Владимир Ивич покидает пост главного тренера ФК «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба команды. Ранее «РБ Спорт» сообщал об отставке Ивича в случае поражения от «Химок».
При этом накануне на пресс-конференции после матча Кубка России против «Химок», наставник «Краснодара» заявил, что не собирается покидать клуб до окончания срока контракта. Он истекает 31 декабря 2024 года.
«Краснодар» во вторник, 12 марта, уступил со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России.
Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе нынешнего года. После зимнего перерыва команда в двух матчах в РПЛ сыграла вничью и проиграла, лишившись первого места в турнирной таблице.
На пресс-конференции Ивич добавил, что ему не было известно о новостях про интерес к нему со стороны «Спартака».
Нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля нужно однозначно менять, но слухи о приходе в команду тренера «Краснодара» не имеют никаких оснований, так как Ивич не променяет свою команду на «нервы и стресс» от красно-белых, заявил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru