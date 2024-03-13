ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Ивичем

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе нынешнего года. После зимнего перерыва команда в двух матчах в РПЛ сыграла вничью и проиграла, лишившись первого места в турнирной таблице.

На пресс-конференции Ивич добавил, что ему не было известно о новостях про интерес к нему со стороны «Спартака».

Нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля нужно однозначно менять, но слухи о приходе в команду тренера «Краснодара» не имеют никаких оснований, так как Ивич не променяет свою команду на «нервы и стресс» от красно-белых, заявил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с НСН.



