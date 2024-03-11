СМИ: руководство «Спартака» выбрало четырех кандидатов на замену Абаскалю

Руководство московского «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера в случае увольнения Гильермо Абаскаля, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в команде.

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По информации издания, 11 марта прошло совещание руководства клуба с участием генерального директора Олега Малышева. Игра команды в матче с воронежским «Факелом» в минувшее воскресенье была признана неудовлетворительной.

Отмечается, что на совещании обсуждалась кандидатура экс-тренера сборной России Станислава Черчесова, ранее работавшего со «Спартаком». Также в списке трое иностранных специалистов, имена которых не называются.

При этом кандидатура главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича не обсуждалась, пишет издание.

Накануне «Спартак» проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые находятся на шестой строчке в турнирной таблице, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Филиппов
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