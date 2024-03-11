Нервы и стресс: Червиченко не верит, что Ивич променяет «Краснодар» на «Спартак»

«Это какие-то нездоровые слухи. Пригласить они могут, конечно, вопрос в том, пойдет ли туда тот же Ивич. С чего вдруг в «Спартаке» решили, что человек бросит хорошую работу в «Краснодаре», где у него все и так хорошо. Человек вменяемый, ему зачем это? Потратить в три раза больше нервных клеток, получить сплошной стресс и ничего положительного. Им получить Ивича было бы за счастье, только пойдет ли он туда? Отпустит ли его «Краснодар»? Мне кажется, нет», - отметил он.

При этом бывший президент красно-белых признал, что эксперимент с Абаскалем изжил себя.

«Я думаю, что Абаскаля надо однозначно менять. Вопрос только, на кого. Мне кажется, в российском чемпионате есть достойные тренеры, можно на них внимание обратить. Почему только иностранцы? Эксперимент с Абаскалем изжил себя полностью», - заключил он.

В 20-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» в Москве победил «Спартак» со счетом 0:2. Игра прошла на стадионе «Лужники», передает «Радиоточка НСН».

