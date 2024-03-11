Нервы и стресс: Червиченко не верит, что Ивич променяет «Краснодар» на «Спартак»

Бывший президент «Спартака» заявил НСН, что тренера команды Гильермо Абаскаля нужно менять однозначно и присмотреться к кому-то из российского чемпионата. 

Нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля нужно однозначно менять, но слухи о приходе в команду тренера «Краснодара» не имеют никаких оснований, так как Ивич не променяет свою команду на «нервы и стресс» от красно-белых, заявил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с НСН.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, отставка главного тренера «Спартака» может произойти в ближайшее время. По информации журналиста, сменить Абаскаля может главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. По словам источника, отступные сербского специалиста составляют 900 тысяч евро. Червиченко счел это нездоровыми слухами.

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«Это какие-то нездоровые слухи. Пригласить они могут, конечно, вопрос в том, пойдет ли туда тот же Ивич. С чего вдруг в «Спартаке» решили, что человек бросит хорошую работу в «Краснодаре», где у него все и так хорошо. Человек вменяемый, ему зачем это? Потратить в три раза больше нервных клеток, получить сплошной стресс и ничего положительного. Им получить Ивича было бы за счастье, только пойдет ли он туда? Отпустит ли его «Краснодар»? Мне кажется, нет», - отметил он.

При этом бывший президент красно-белых признал, что эксперимент с Абаскалем изжил себя.

«Я думаю, что Абаскаля надо однозначно менять. Вопрос только, на кого. Мне кажется, в российском чемпионате есть достойные тренеры, можно на них внимание обратить. Почему только иностранцы? Эксперимент с Абаскалем изжил себя полностью», - заключил он.

В 20-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» в Москве победил «Спартак» со счетом 0:2. Игра прошла на стадионе «Лужники», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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