Владелец «Спартака» предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского «Спартака» Леонид Федун высказал своё мнение относительно ситуации с распространением коронавируса. Как отмечает Sport24, функционер высказал мнение о том, что в апреле ситуация с COVID-19 не нормализуется.
«Это всё продлится до середины лета, и это ещё оптимистический прогноз», - отметил Федун.
В связи с этим он предложил завершить чемпионат России по футболу и подвести итоги по текущему положению команд. Однако, как подчеркнул Федун, «может быть только Кубок России доиграть. Хотя без зрителей что за доигрыш».
Ранее НСН писала, что сразу несколько чемпионатов по футболу приостановлены в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе. В частности, матчи Английской премьер-лиги приостановлены до 3 апреля, футбольный чемпионат Германии (Бундеслига) – до 2 апреля. На неопределённый срок остановлены французские Лига 1 и Лига 2. Паузу взяли итальянская Серия А и испанская Ла Лига – последняя пока только на два тура. По подсчётам аналитиков, из-за полной остановки сезона в Испании команды могут потерять почти 680 миллионов евро на телевизионных правах, абонементах и билетах.
Между тем, министерство спорта России 16 марта отменило проведение всех международных соревнований на территории страны на неопределенный срок. Аналогичные рекомендации даны и по всем внутрироссийским спортивным мероприятиям. Правительство Москвы уже запретило проведение таковых до 10 апреля.
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