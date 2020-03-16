Владелец «Спартака» предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского «Спартака» Леонид Федун высказал своё мнение относительно ситуации с распространением коронавируса. Как отмечает Sport24, функционер высказал мнение о том, что в апреле ситуация с COVID-19 не нормализуется.

«Это всё продлится до середины лета, и это ещё оптимистический прогноз», - отметил Федун.

В связи с этим он предложил завершить чемпионат России по футболу и подвести итоги по текущему положению команд. Однако, как подчеркнул Федун, «может быть только Кубок России доиграть. Хотя без зрителей что за доигрыш».

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Ранее НСН писала, что сразу несколько чемпионатов по футболу приостановлены в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе. В частности, матчи Английской премьер-лиги приостановлены до 3 апреля, футбольный чемпионат Германии (Бундеслига) – до 2 апреля. На неопределённый срок остановлены французские Лига 1 и Лига 2. Паузу взяли итальянская Серия А и испанская Ла Лига – последняя пока только на два тура. По подсчётам аналитиков, из-за полной остановки сезона в Испании команды могут потерять почти 680 миллионов евро на телевизионных правах, абонементах и билетах.

Между тем, министерство спорта России 16 марта отменило проведение всех международных соревнований на территории страны на неопределенный срок. Аналогичные рекомендации даны и по всем внутрироссийским спортивным мероприятиям. Правительство Москвы уже запретило проведение таковых до 10 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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