Владелец «Спартака» предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского «Спартака» Леонид Федун высказал своё мнение относительно ситуации с распространением коронавируса. Как отмечает Sport24, функционер высказал мнение о том, что в апреле ситуация с COVID-19 не нормализуется.

«Это всё продлится до середины лета, и это ещё оптимистический прогноз», - отметил Федун.

В связи с этим он предложил завершить чемпионат России по футболу и подвести итоги по текущему положению команд. Однако, как подчеркнул Федун, «может быть только Кубок России доиграть. Хотя без зрителей что за доигрыш».