Вице-спикер ГД Даванков представит законопроект об отмене Fan ID

Вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Даванков ведет работу над законопроектом об отмене Fan ID. Об этом сообщило NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу партии «Новые люди».

Там отметили, что все подробности появятся в 2025 году.

Чернышенко заявил, что от Fan ID в футболе отказываться не собираются

«Даванков действительно работает над законом по Fan ID. В текущем виде он выступает за отмену Fan ID», - сказали в пресс-службе партии.

Госдума в начале декабря отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика. Член комитета ГД по спорту Дмитрий Свищев отмечал, что безопасность на стадионах превыше всего, поэтому идея об отказе от Fan ID не была поддержана.

Ранее легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с НСН отмечал, что интерес россиян к футболу падает по ряду причин, среди которых действие Fan ID, низкий уровень игры и общая обстановка в стране, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры