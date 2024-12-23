Вице-спикер ГД Даванков представит законопроект об отмене Fan ID

«Даванков действительно работает над законом по Fan ID. В текущем виде он выступает за отмену Fan ID», - сказали в пресс-службе партии.

Госдума в начале декабря отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика. Член комитета ГД по спорту Дмитрий Свищев отмечал, что безопасность на стадионах превыше всего, поэтому идея об отказе от Fan ID не была поддержана.

Ранее легендарный игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с НСН отмечал, что интерес россиян к футболу падает по ряду причин, среди которых действие Fan ID, низкий уровень игры и общая обстановка в стране, передает «Радиоточка НСН».

