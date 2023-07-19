Чернышенко заявил, что от Fan ID в футболе отказываться не собираются

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что от паспорта болельщика (Fan ID) на футбольных матчах в России отказываться не планируют, сообщает РИА Новости.

АСИ направило в правительство предложения по упрощению использования Fan ID

По его словам, данная мера вводилась исключительно для безопасности болельщиков, и, согласно статистике, фикси рует ся «практически полное отсутствие инцидентов».

Он также указал, что вводить Fan ID на хоккейных матчах власти не планируют, так как там «совершено другая культура посещения».

«Причин для ввода мы не видим», - заключил вице-премьер.

Ранее в МВД РФ предложили разрешить продавать пиво на футбольных матчах, но только при наличии Fan ID, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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