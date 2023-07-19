Чернышенко заявил, что от Fan ID в футболе отказываться не собираются

По его словам, данная мера вводилась исключительно для безопасности болельщиков, и, согласно статистике, фикси рует ся «практически полное отсутствие инцидентов».

Он также указал, что вводить Fan ID на хоккейных матчах власти не планируют, так как там «совершено другая культура посещения».

«Причин для ввода мы не видим», - заключил вице-премьер.

Ранее в МВД РФ предложили разрешить продавать пиво на футбольных матчах, но только при наличии Fan ID, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

