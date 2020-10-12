Вице-президент хоккейного клуба СКА рассказал о заболевших спортсменах
60 хоккеистов клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА во время пандемии находились на больничном и не участвовали в матчах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента клуба Романа Ротенберга.
Вице-глава сообщил о том, что спортсмены болели одновременно, некоторые из них перенесли заболевание тяжело. Роттенберг добавил, что многие получили осложнения на легкие, поэтому в настоящий момент еще проходят лечение.
По словам вице-президента, в системе клуба СКА все еще есть больные, так, в настоящий момент болеют 6 вратарей. По его мнению, на состоянии команды сказывается двухнедельный карантин, на который спортсмены были отправлены ранее.
В понедельник 12 октября СКА на встрече с "Динамо" Москва проиграл со счетом 3:4. Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
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