Вице-президент хоккейного клуба СКА рассказал о заболевших спортсменах

60 хоккеистов клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА во время пандемии находились на больничном и не участвовали в матчах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента клуба Романа Ротенберга.

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Вице-глава сообщил о том, что спортсмены болели одновременно, некоторые из них перенесли заболевание тяжело. Роттенберг добавил, что многие получили осложнения на легкие, поэтому в настоящий момент еще проходят лечение.

По словам вице-президента, в системе клуба СКА все еще есть больные, так, в настоящий момент болеют 6 вратарей. По его мнению, на состоянии команды сказывается двухнедельный карантин, на который спортсмены были отправлены ранее.

В понедельник 12 октября СКА на встрече с "Динамо" Москва проиграл со счетом 3:4. Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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