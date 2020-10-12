Вице-президент хоккейного клуба СКА рассказал о заболевших спортсменах

Вице-глава сообщил о том, что спортсмены болели одновременно, некоторые из них перенесли заболевание тяжело. Роттенберг добавил, что многие получили осложнения на легкие, поэтому в настоящий момент еще проходят лечение.

По словам вице-президента, в системе клуба СКА все еще есть больные, так, в настоящий момент болеют 6 вратарей. По его мнению, на состоянии команды сказывается двухнедельный карантин, на который спортсмены были отправлены ранее.

В понедельник 12 октября СКА на встрече с "Динамо" Москва проиграл со счетом 3:4. Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

