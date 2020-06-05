Любит выигрывать. КХЛ о назначении Брагина в сборную России

Вице-президент КХЛ в эфире НСН объяснил, чем вызвано назначение Брагина наставником сборной.



Российскую сборную по хоккею возглавил Валерий Брагин. Наставником молодежной команды стал Игорь Ларионов.

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН объяснил, чем вызвано это назначение.

«Хотят улучшить работу сборной, ее результаты. Брагин очень опытный тренер. Тем более он сейчас назначен тренером в СКА, где собирается хорошая молодежь, которую он знает и в которой, наверняка, будут кандидаты в сборную. С молодежной сборной он выигрывал чемпионат мира. Всегда в призерах. Вообще, опытный специалист, который знает о хоккее все. Любит выигрывать, хочет выигрывать, хочет работать», - отметил эксперт.

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Он выразил уверенность, что Брагин сможет продержаться у руля сборной дольше, чем его предшественники, которые последнее время менялись ежегодно.

«Все будет зависеть от результата. Хотелось бы, чтобы был результат, чтобы была плодотворная работа. Думаю, он в силах это сделать. Все будет зависеть от него и его штаба», - сказал Каменский.

Ранее Валерий Каменский в эфире НСН объяснил, почему КХЛ решила не называть чемпиона.

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ФОТО: РИА Новости / Крис Бэрри
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