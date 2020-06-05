Любит выигрывать. КХЛ о назначении Брагина в сборную России

Он выразил уверенность, что Брагин сможет продержаться у руля сборной дольше, чем его предшественники, которые последнее время менялись ежегодно.

«Все будет зависеть от результата. Хотелось бы, чтобы был результат, чтобы была плодотворная работа. Думаю, он в силах это сделать. Все будет зависеть от него и его штаба», - сказал Каменский.

Ранее Валерий Каменский в эфире НСН объяснил, почему КХЛ решила не называть чемпиона.

