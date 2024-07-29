Вице-премьер Словакии отказался от участия в церемонии закрытия Игр из-за открытия Олимпиады
29 июля 202405:18
Вице-премьер Словакии Томаш Тараба не поедет на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает RT со ссылкой на заявление политика.
По его словам, данные Игры «для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращённого упадка, злоупотребившего красотой спорта». По этой причине вице-премьер решил не участвовать в церемонии закрытия.
Ранее в оргкомитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия Игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru