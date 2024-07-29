Вице-премьер Словакии отказался от участия в церемонии закрытия Игр из-за открытия Олимпиады

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба не поедет на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает RT со ссылкой на заявление политика.

Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже «омерзительным зрелищем»

По его словам, данные Игры «для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращённого упадка, злоупотребившего красотой спорта». По этой причине вице-премьер решил не участвовать в церемонии закрытия.

Ранее в оргкомитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия Игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:СловакияСпортОлимпиада

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