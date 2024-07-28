Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже «омерзительным зрелищем»

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже является «омерзительнм зрелищем», заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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По мнению политика, под руководством Эммануэля Макрона произошла деградация Франции. Церемонию открытия Олимпиады он назвал позорной и призвал не следить за спортивным мероприятием.

«А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведенными в нашей стране», - добавил Медведев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже свидетельствует о том, что у Запада нет общей моральной основы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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