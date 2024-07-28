Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже «омерзительным зрелищем»
Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже является «омерзительнм зрелищем», заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По мнению политика, под руководством Эммануэля Макрона произошла деградация Франции. Церемонию открытия Олимпиады он назвал позорной и призвал не следить за спортивным мероприятием.
«А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведенными в нашей стране», - добавил Медведев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже свидетельствует о том, что у Запада нет общей моральной основы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
- В центре Саранска автомобиль въехал в здание правительства Мордовии
- Пострадавший от нападения сына миллиардера Бажаева полицейский обратился в больницу
- Путин предупредил об ответе РФ на размещение американских вооружений в Германии
- В ДТП в Абхазии погибли двое россиян
- Трех жителей Каспийска арестовали за планирование теракта в церкви
- В Карачаево-Черкесии разбился легкомоторный самолет
- В Санкт-Петербурге Путин принял Главный парад ВМФ
- В Молдавии предложили признать геноцидом голод 1946‑1947 годов
- Журналистка Кашеварова заявила о причастности Героя РФ к гибели бойцов «Вагнера» в Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru