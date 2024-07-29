В оргкомитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия Игр
29 июля 202401:31
Организационный комитет Олимпиады в Париже не хотел демонстрировать неуважение к какой-либо религии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.
По ее словам, была попытка «подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества».
«И если мы кого-то обидели, то приносим извинения», — отметила Дешам.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже говорит о том, что у Запада нет общей моральной основы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru