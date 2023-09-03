Винер заявила об изживших себя Олимпийских играх

Винер отметила, что выступает против участия россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Также она обратила внимание на допуск к соревнованиям трансгендеров.

«Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили», - сказал Винер на презентации своей автобиографии.

Министр спорта РФ Олег Матыцин ранее сообщил, что возможность участия россиян в Олимпиаде-2024 еще сохраняется, передает «Радиоточка НСН».

