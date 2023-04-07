Винер одобрила идею о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер одобрила выступление российских атлетов под нейтральным флагом. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По ее словам, не стоит считать это предательством. Если спортсменов не допустят к каким-то соревнованиям, всегда можно принять участие в других, отметила Винер. Спортсменка добавила, что участвовать в международных состязаниях обязательно нужно, если есть такая возможность.
Ранее в Олимпийском комитете России назвали неприемлемыми рекомендации Международного олимпийского комитета по условиям допуска спортсменов из России к турнирам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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