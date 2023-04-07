Винер одобрила идею о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом

По ее словам, не стоит считать это предательством. Если спортсменов не допустят к каким-то соревнованиям, всегда можно принять участие в других, отметила Винер. Спортсменка добавила, что участвовать в международных состязаниях обязательно нужно, если есть такая возможность.

Ранее в Олимпийском комитете России назвали неприемлемыми рекомендации Международного олимпийского комитета по условиям допуска спортсменов из России к турнирам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

