Комментатор Уткин: МОК предлагает российским спортсменам сменить гражданство

Исполком МОК рекомендовал допустить до крупных турниров только тех российских спортсменов, кто не поддержал спецоперацию на Украине.

«Это одно означает. МОК де-факто предлагает сменить гражданство», - написал Уткин.

По его мнению, мировому спорту важно, чтобы на турнирах присутствовали сильнейшие. Флаги, под которыми выступают атлеты, международным организациям безразличны, добавил журналист.

Глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены должны выступать только в нейтральном статусе, передает НСН.

