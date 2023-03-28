Комментатор Уткин: МОК предлагает российским спортсменам сменить гражданство
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска россиян к международным соревнованиям. Комментатор опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Исполком МОК рекомендовал допустить до крупных турниров только тех российских спортсменов, кто не поддержал спецоперацию на Украине.
«Это одно означает. МОК де-факто предлагает сменить гражданство», - написал Уткин.
По его мнению, мировому спорту важно, чтобы на турнирах присутствовали сильнейшие. Флаги, под которыми выступают атлеты, международным организациям безразличны, добавил журналист.
Глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены должны выступать только в нейтральном статусе, передает НСН.
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