Комментатор Уткин: МОК предлагает российским спортсменам сменить гражданство

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска россиян к международным соревнованиям. Комментатор опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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Исполком МОК рекомендовал допустить до крупных турниров только тех российских спортсменов, кто не поддержал спецоперацию на Украине.

«Это одно означает. МОК де-факто предлагает сменить гражданство», - написал Уткин.

По его мнению, мировому спорту важно, чтобы на турнирах присутствовали сильнейшие. Флаги, под которыми выступают атлеты, международным организациям безразличны, добавил журналист.

Глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены должны выступать только в нейтральном статусе, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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