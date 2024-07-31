Винер назвала чемпионку мира Галахова своей преемницей на посту главы ВФХГ
31 июля 202419:06
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что видит в качестве своей преемницы десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
Винер выразила уверенность в том, что спортсменка успешно справится с должностью руководителя.
Ранее Винер заявила, что спортсмены из России, которые намерены выступать на летней Олимпиаде-2024 в Париже без национальной символики, являются людьми без страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru