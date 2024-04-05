Винер: Россияне без символики на ОИ не должны иметь гражданства РФ
Спортсмены из России, которые намерены выступать на летней Олимпиаде-2024 в Париже без национальной символики, являются людьми без страны. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
По её словам, это люди, которые не живут в России, с детства платят за свои тренировки сами и являются спортсменами «индивидуальными». При этом разговор идёт о выступлении вовсе без государства.
«Если нет атрибутики, значит нет страны, если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства», - сказала Винер.
Она добавила, что не стала бы называть таких спортсменов «иноагентамим, однако эти атлеты - люди пассивные, и в конечном итоге они становятся сторонниками мер, применяемых Международным Олимпийским комитетом.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российских теннисистов, которые намерены отправится на Олимпиаду в Париже, можно назвать «командой иноагентов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru