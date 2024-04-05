Винер: Россияне без символики на ОИ не должны иметь гражданства РФ

По её словам, это люди, которые не живут в России, с детства платят за свои тренировки сами и являются спортсменами «индивидуальными». При этом разговор идёт о выступлении вовсе без государства.

«Если нет атрибутики, значит нет страны, если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства», - сказала Винер.

Она добавила, что не стала бы называть таких спортсменов «иноагентамим, однако эти атлеты - люди пассивные, и в конечном итоге они становятся сторонниками мер, применяемых Международным Олимпийским комитетом.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российских теннисистов, которые намерены отправится на Олимпиаду в Париже, можно назвать «командой иноагентов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

