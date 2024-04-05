Теннисист Медведев ответил Винер на слова о «команде бомжей» из РФ на ОИ
Первая ракета России Даниил Медведев выразил несогласие с позицией президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала «командой бомжей» спортсменов РФ, которые собираются принять участие в летней Олимпиаде нынешнего года в столице Франции.
Как заявил теннисист в интервью «Спорт-Экспрессу», у всех могут быть свои причины и резоны думать так, а не иначе. «Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — подчеркнул спортсмен.
Своё высказывание Винер 26 марта сопроводила рассуждениями о том, что атлетам из России должно быть унизительно ехать на Игры в нейтральном статусе. «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — заметила она.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Международная федерация тенниса в марте объявила, что представители России и Белоруссии смогут участвовать в Играх в Париже при соблюдении требований Международного Олимпийского Комитета к нейтральному статусу. Теннисисты не должны публично поддерживать спецоперацию на Украине и не могут иметь отношения к силовым структурам, например, представлять «Динамо» или «ЦСКА».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru