Теннисист Медведев ответил Винер на слова о «команде бомжей» из РФ на ОИ

Первая ракета России Даниил Медведев выразил несогласие с позицией президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала «командой бомжей» спортсменов РФ, которые собираются принять участие в летней Олимпиаде нынешнего года в столице Франции.

Как заявил теннисист в интервью «Спорт-Экспрессу», у всех могут быть свои причины и резоны думать так, а не иначе. «Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — подчеркнул спортсмен.