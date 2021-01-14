Виктор Гусев не одобрил новые правила для комментаторов
Спортивный комментатор в беседе с НСН предположил, что зрителям и слушателям вскоре придется догадываться, о чем во время матча идет речь.
Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы в эфире. В черный список, к примеру, попали такие слова, как «лайкать», «лузер», «коуч» и «окей».
Спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН предположил, что зрителям и слушателям вскоре придется догадываться, о чем во время матча идет речь.
«Будем теперь говорить не «пенальти», а «одиннадцатиметровый». Кстати, «метр» – это ведь тоже английское слово, хм. Я слышал, что под этот запрет могут попасть аналогичные слова «футбол», «хоккей», «биатлон». Так что будем догадываться, о чем идет речь», – сказал он.
Также Гусев в эксклюзивном интервью НСН выразил мнение, что Олимпиаду в Токио нужно провести в 2021 году при любых ограничениях.
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