Виктор Гусев не одобрил новые правила для комментаторов

Спортивный комментатор в беседе с НСН предположил, что зрителям и слушателям вскоре придется догадываться, о чем во время матча идет речь.

Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы в эфире. В черный список, к примеру, попали такие слова, как «лайкать», «лузер», «коуч» и «окей».

Спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН предположил, что зрителям и слушателям вскоре придется догадываться, о чем во время матча идет речь.

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«Будем теперь говорить не «пенальти», а «одиннадцатиметровый». Кстати, «метр» – это ведь тоже английское слово, хм. Я слышал, что под этот запрет могут попасть аналогичные слова «футбол», «хоккей», «биатлон». Так что будем догадываться, о чем идет речь», – сказал он.

Также Гусев в эксклюзивном интервью НСН выразил мнение, что Олимпиаду в Токио нужно провести в 2021 году при любых ограничениях.

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ФОТО: Виктор Гусев
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