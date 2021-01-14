Виктор Гусев не одобрил новые правила для комментаторов

Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы в эфире. В черный список, к примеру, попали такие слова, как «лайкать», «лузер», «коуч» и «окей».

Спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН предположил, что зрителям и слушателям вскоре придется догадываться, о чем во время матча идет речь.