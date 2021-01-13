«Будем догадываться, о чем идет речь». Гусев о новых правилах для комментаторов
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
YouTube ограничил доступ Трампу
YouTube минимум на неделю заморозил аккаунт действующего президента США Дональда Трампа и запретил ему загружать новые видео и вести трансляции.
Виктор Гусев: «У человека под рукой ядерная кнопка, а загружать видео ему запрещено. Это очень смешно», – отметил в беседе с НСН Виктор Гусев.
Опрос: Только 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады
Всего 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады в Токио грядущим летом. Об этом говорят результаты социологического опроса, опубликованные телерадиокомпанией NHK. Остальные не видят смысла в организации столь крупного мероприятия в этом году.
Виктор Гусев: «Получается, мы приравниваем ситуацию ко Второй мировой войне, когда не было Игр. Хотя должен вам напомнить, что древние греки наоборот останавливали войны на время соревнований. 16 процентов – это очень мало. Если Олимпиады не будет, для меня это очень грустно. Ее все-таки надо проводить, пусть со всеми ограничениями, но проводить и сохранять непрерывность», – сказал он в интервью НСН.
Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы
Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы в эфире. В черный список, к примеру, попали такие слова, как «лайкать», «лузер», «коуч» и «окей».
Виктор Гусев: «Будем теперь говорить не «пенальти», а «одиннадцатиметровый». Кстати, «метр» – это ведь тоже английское слово, хм. Я слышал, что под этот запрет могут попасть аналогичные слова «футбол», «хоккей», «биатлон». Так что будем догадываться, о чем идет речь», – поделился он своим мнением с НСН.
Из группы «Nightwish» ушел бас-гитарист
Басист и второй вокалист финской группы Nightwish Марко Хиетала заявил об уходе из коллектива. В качестве причины музыкант назвал несправедливость в индустрии в вопросе распределения процентов и доходов.
Виктор Гусев: «Хорошо, что не ушла основная вокалистка, потому что они должны к нам приехать осенью, я собирался сходить. Но насчет Хиетала очень жаль, я надеюсь, что его решение еще неокончательное. Будем оптимистами», – прокомментировал он в разговоре с НСН.
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отсутствие маски
Актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе за отказ надеть защитную маску. Поклонники ополчились на кумира и осуждают Уиллиса за его поступок.
Виктор Гусев: «Что ж, «Крепкий орешек», возможно, потерпел первое поражение в своей жизни. Видите, как силен вирус, носите маски», – подчеркнул он в эфире НСН.
Назван самый комфортный в мире город для жизни
Самым комфортным городом для жизни признан португальский Порту. Рейтинг был составлен британским журналом Monocle.
Виктор Гусев: «Я согласен, я был в Порту и скажу я вам, дело не только в портвейне», – подытожил в беседе с НСН Виктор Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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