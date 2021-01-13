«Будем догадываться, о чем идет речь». Гусев о новых правилах для комментаторов

Виктор Гусев: «Получается, мы приравниваем ситуацию ко Второй мировой войне, когда не было Игр. Хотя должен вам напомнить, что древние греки наоборот останавливали войны на время соревнований. 16 процентов – это очень мало. Если Олимпиады не будет, для меня это очень грустно. Ее все-таки надо проводить, пусть со всеми ограничениями, но проводить и сохранять непрерывность», – сказал он в интервью НСН.

