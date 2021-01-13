«Будем догадываться, о чем идет речь». Гусев о новых правилах для комментаторов

Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

YouTube ограничил доступ Трампу

YouTube минимум на неделю заморозил аккаунт действующего президента США Дональда Трампа и запретил ему загружать новые видео и вести трансляции.

Виктор Гусев: «У человека под рукой ядерная кнопка, а загружать видео ему запрещено. Это очень смешно», – отметил в беседе с НСН Виктор Гусев.

2

Опрос: Только 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады

Всего 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады в Токио грядущим летом. Об этом говорят результаты социологического опроса, опубликованные телерадиокомпанией NHK. Остальные не видят смысла в организации столь крупного мероприятия в этом году.

Виктор Гусев: «Получается, мы приравниваем ситуацию ко Второй мировой войне, когда не было Игр. Хотя должен вам напомнить, что древние греки наоборот останавливали войны на время соревнований. 16 процентов – это очень мало. Если Олимпиады не будет, для меня это очень грустно. Ее все-таки надо проводить, пусть со всеми ограничениями, но проводить и сохранять непрерывность», – сказал он в интервью НСН.

3

Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы

Комментаторам «Матч ТВ» запретили использовать англицизмы в эфире. В черный список, к примеру, попали такие слова, как «лайкать», «лузер», «коуч» и «окей».

Виктор Гусев: «Будем теперь говорить не «пенальти», а «одиннадцатиметровый». Кстати, «метр» – это ведь тоже английское слово, хм. Я слышал, что под этот запрет могут попасть аналогичные слова «футбол», «хоккей», «биатлон». Так что будем догадываться, о чем идет речь», – поделился он своим мнением с НСН.

4

Из группы «Nightwish» ушел бас-гитарист

Басист и второй вокалист финской группы Nightwish Марко Хиетала заявил об уходе из коллектива. В качестве причины музыкант назвал несправедливость в индустрии в вопросе распределения процентов и доходов.

Виктор Гусев: «Хорошо, что не ушла основная вокалистка, потому что они должны к нам приехать осенью, я собирался сходить. Но насчет Хиетала очень жаль, я надеюсь, что его решение еще неокончательное. Будем оптимистами», – прокомментировал он в разговоре с НСН.

5

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отсутствие маски

Актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе за отказ надеть защитную маску. Поклонники ополчились на кумира и осуждают Уиллиса за его поступок.

Виктор Гусев: «Что ж, «Крепкий орешек», возможно, потерпел первое поражение в своей жизни. Видите, как силен вирус, носите маски», – подчеркнул он в эфире НСН.

6

Назван самый комфортный в мире город для жизни

Самым комфортным городом для жизни признан португальский Порту. Рейтинг был составлен британским журналом Monocle.

Виктор Гусев: «Я согласен, я был в Порту и скажу я вам, дело не только в портвейне», – подытожил в беседе с НСН Виктор Гусев.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Виктор Гусев
ТЕГИ:СпортАвторские НовостиВиктор Гусев
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