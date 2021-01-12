Зюганов отказался комментировать решение Зверева баллотироваться в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался от обсуждения стилиста Сергея Зверева, который объявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму. Об этом глава КПРФ заявил корреспонденту «Радио 1».



Зюганов отметил, что "такие новости" его не интересуют. Он напомнил, что Зверев является стилистом, и заявил, что к нему нужно обращаться, ели необходимо "постричься, побриться".

Ранее Зверев заявил о своем намерении выдвигаться в Госдуму от Республики Бурятия. Стилист выразил уверенность, что его известность сможет помочь в решении туристических и социальных проблем республики.

