Серб Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака»
Новым главным тренером московского ФК «Спартак» стал Деян Станкович. Как сообщает пресс-служба столичной команды, сербский специалист начнёт выполнять свои обязанности с сезона-2024/2025.
Как игрок, Станкович выступал за «Црвену Звезду», «Лацио» и «Интер». На его счету победы в чемпионате и кубке Югославии. В Италии он шесть раз выигрывал Серию А, неоднократно становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе «Интера» он также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Тренерскую карьеру Станкович начал 2014 году в «Удинезе», затем был координатором в «Интере». В 2019 году возглавил «Црвену Звезду», которую три раза привёл к золотым медалям чемпионата Сербии. Кроме того, он работал в «Сампдории» и «Ференцвароше».
«Мы приветствуем Деяна Станковича в «Спартаке» и желаем добиться с «красно-белыми» больших побед!» - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение уволить главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бориса Акунина наградили британской премией за борьбу с цензурой
- Курс доллара снизился до 90,97 рубля
- Спикер парламента Молдавии Гросу: Референдум о евроинтеграции пройдет 20 октября
- Путин поздравил коллектив «Мурзилки» со 100-летием журнала
- Серб Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака»
- В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си
- Зеленский обвинил в наступлении России под Харьковом весь мир
- ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB
- Вооруженные силы РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
- Ведущему «Поле чудес» Якубовичу подарили украинский дрон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru