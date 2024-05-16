Серб Деян Станкович стал главным тренером московского «Спартака»

Как игрок, Станкович выступал за «Црвену Звезду», «Лацио» и «Интер». На его счету победы в чемпионате и кубке Югославии. В Италии он шесть раз выигрывал Серию А, неоднократно становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе «Интера» он также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Тренерскую карьеру Станкович начал 2014 году в «Удинезе», затем был координатором в «Интере». В 2019 году возглавил «Црвену Звезду», которую три раза привёл к золотым медалям чемпионата Сербии. Кроме того, он работал в «Сампдории» и «Ференцвароше».

«Мы приветствуем Деяна Станковича в «Спартаке» и желаем добиться с «красно-белыми» больших побед!» - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение уволить главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

