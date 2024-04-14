«Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи»

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение уволить главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от аутсайдера Российской премьер-лиги «Сочи». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-белых.

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Обязанности главного тренера будет исполнять помощник испанца Владимир Слишкович. «Спартак» поблагодарил специалиста за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России.

По данным СМИ, «Спартак» с марта перестал платить зарплату своему нападающему Квинси Промесу, задержанному в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается, что форвард пропускает тренировки и не выполняет условия контракта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Филиппов
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