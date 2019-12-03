Заслуженный мастер спорта СССР посоветовал Роналду не зазнаваться

Состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч» 2019 года в Париже, победителем которой стал капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейк, а тройку замкнул игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. При этом, последний проигнорировал церемонию и не явился за своей «бронзой». Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который в прошлом году был обладателем «первого мяча», отметил, что отсутствие Роналду это неуважение к самому празднику спорта.

Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН отметил, что игрок «Ювентуса» должен благодарить Бога за третье место в столь высоком соревновании.

«Никто не имеет права обижаться, если находится в лидирующей группе. Значит, зазнался мальчик уже. Он на спаде и должен благодарить Бога, честно говоря, что в таком возрасте он в тройку сильнейших попал», - сказал Кавазашвили.

Он также добавил, что борьба за лидерство между Месси и Роналду идет уже долгое время.