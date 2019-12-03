Заслуженный мастер спорта СССР посоветовал Роналду не зазнаваться
Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года в Англии, заслуженный мастер спорта СССР в эфире НСН рассказал, чем Роналду уступает Месси.
Состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч» 2019 года в Париже, победителем которой стал капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейк, а тройку замкнул игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. При этом, последний проигнорировал церемонию и не явился за своей «бронзой». Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который в прошлом году был обладателем «первого мяча», отметил, что отсутствие Роналду это неуважение к самому празднику спорта.
Бронзовый призёр Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН отметил, что игрок «Ювентуса» должен благодарить Бога за третье место в столь высоком соревновании.
«Никто не имеет права обижаться, если находится в лидирующей группе. Значит, зазнался мальчик уже. Он на спаде и должен благодарить Бога, честно говоря, что в таком возрасте он в тройку сильнейших попал», - сказал Кавазашвили.
Он также добавил, что борьба за лидерство между Месси и Роналду идет уже долгое время.
«Это такой междусобойчик – Роналду и Месси, Месси и Роналду. Уже несколько лет подряд одни и те же фамилии и, никак не можем мы найти новую звезду, чтобы изменить расстановку сил. На данный момент обижаться кому-то из них несподручно – они достаточно долго являются лучшими футболистами мира. Даже, если они попадают в число лидеров с первого по третье или по пятое место, то это все равно очень достойно. Хотя заметно, что у Роналду в последнее время появилось какое-то свое отношение к выборному методу определения лучшего», - пояснил собеседник НСН.
При этом, он считает, что Месси превосходит Роналду в технике и по достоинству занимает лидирующую позицию в футбольной сфере.
«Месси представляет ту элиту, которая еще играет достаточно прилично. У Роналду есть спады, его скоростная тактика из-за возраста стала уже менее эффективна. А огромная высочайшая техника у Месси перекрывает какие-то его беговые недостатки», - подчеркнул бронзовый призер Чемпионата мира 1966 года.
Кроме того он отметил, что считает Роналду и Мессии лучшими футболистами современности, как в свое время Пеле и Марадону. Однако, «после чемпионата 2018 года в России появилось много и других хороших футболистов» на которых следует обратить внимание.
Ранее НСН привела мнение министра спорта РФ Павла Колобкова о том, что проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в России ничто не угрожает. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
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