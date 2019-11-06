Ветеран «Спартака»: Люди придут посмотреть на Роналду, а не на «Ювентус»
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в эфире НСН выразил мнение, что на поле между командами состоится интересный бой.
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский ФК «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом». Игра пройдет на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20.55. После трех игр «Локомотив» занимает третье место с тремия очками в группе D. «Ювентус» делит лидерство с «Атлетико». У обоих клубов по семь очков. У «Локомотива» не смогут сыграть Федор Смолов, Антон Миранчук и Лука Джорджевич, все они травмированы.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поделился своими ощущениями по поводу предстоящего матча.
«Я смотрел первую игру, когда "Локомотив" проиграл "Ювентусу". Наша команда в Италии выглядела более чем достойно. Так что им бояться нечего, надо играть в свой футбол, в тот, который они играют. Честно говоря, мне кажется, что и "Ювентус" побаивается. Они поняли, что с "Локомотивом" надо играть серьезно. Мы увидим игру двух команд с разным стилем игры. Конечно, там есть Роналду. Народ придет посмотреть, возможно, не на "Ювентус", а на этого, на мой взгляд, великого футболиста. Интересная футбольная интрига, я думаю, что "Локомотив" может дать бой. В Италии они дали бой сильнейшей команде Европы. Не каждая команда играет так, как "Локомотив". У них есть характер и свой игровой почерк. Посмотрим, что получится. Я думаю, что будет интересная игра», - отметил он.
Бывший футболист также прокомментировал игру между «Лейпцигом» и «Зенитом», которая закончилась накануне в Санкт-Петербурге поражением российской команды.
«Судя по вчерашней игре "Зенита" я скажу свое мнение – нашим командам рано играть в Лиге Чемпионов. Мы слабее по мастерству. В игровом плане "Лейпциг" был сильнее, они были хозяевами на поле. Жалко, потому что "Зенит" все-таки одна из лучших команд в России, но на поле выглядели неубедительно. Я не говорю, что команда плохо бегает или двигается. "Зенит" показал все, что он может на данный момент. Но футбол зависит от индивидуальных действий каждого футболиста. Вот в отдельных моментах группа игроков "Лейпцига" была сильней. Можно проиграть 2:0, я считаю, что "Зенит" проиграл достойно. Но выше головы не прыгнешь», - добавил он.
Ранее в Турине в третьем туре группы D Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» обыграл московский «Локомотив». Матч завершился со счетом 2:1, хотя «Локомотив» лидировал после первого тайма. Единственный гол забил Алексей Миранчук, у итальянцев отличился нападающий Пауло Дибала.
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