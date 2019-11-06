Ветеран «Спартака»: Люди придут посмотреть на Роналду, а не на «Ювентус»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский ФК «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом». Игра пройдет на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20.55. После трех игр «Локомотив» занимает третье место с тремия очками в группе D. «Ювентус» делит лидерство с «Атлетико». У обоих клубов по семь очков. У «Локомотива» не смогут сыграть Федор Смолов, Антон Миранчук и Лука Джорджевич, все они травмированы.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поделился своими ощущениями по поводу предстоящего матча.

«Я смотрел первую игру, когда "Локомотив" проиграл "Ювентусу". Наша команда в Италии выглядела более чем достойно. Так что им бояться нечего, надо играть в свой футбол, в тот, который они играют. Честно говоря, мне кажется, что и "Ювентус" побаивается. Они поняли, что с "Локомотивом" надо играть серьезно. Мы увидим игру двух команд с разным стилем игры. Конечно, там есть Роналду. Народ придет посмотреть, возможно, не на "Ювентус", а на этого, на мой взгляд, великого футболиста. Интересная футбольная интрига, я думаю, что "Локомотив" может дать бой. В Италии они дали бой сильнейшей команде Европы. Не каждая команда играет так, как "Локомотив". У них есть характер и свой игровой почерк. Посмотрим, что получится. Я думаю, что будет интересная игра», - отметил он.