Ветеран футбола: За договорные матчи надо сажать!

Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что в России с договорными матчами ситуация аналогичная. В связи с этим, он предложил брать пример с Италии, где за подобные нарушения следуют жесткие санкции.

«Уже прецедент у нас имеется. Следственные органы возбудили уголовное дело по поводу команд “Чайка” из Ростова-на-Дону и ”Черноморец” из Новороссийска. С сентября месяца 2019 года уже идет следствие. И мы как раз разбирали вопрос совсем недавно по футболистам, которые из футбольного клуба “Машук” из Пятигорска и ”Черноморец” из Новороссийска были замечены в неблаговидных делах: в продаже матча, нарушении регламента комитета по этике и федерального закона по физической культуре и спорту. Мы как раз и поймали этих людей. Троих мы уже наказали: отстранили от футбола и штрафы влепили. У остальных продолжается следствие. К сожалению РФС, мы не можем пока привлекать тренерские, преподавательские кадры. Пример надо брать с итальянцев. Которые сажали таких футболистов и тренеров, президентов футбольных клубов, которых замечали в данных неблаговидных деяниях», - заключил собеседник НСН.

Ранее бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в микроблоге РФС в Twitter. Тогда бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили рассказал в эфире НСН, что человек, знающий внутрифутбольную ситуацию, лучше справится с задачей выявления возможности договорных матчей.

