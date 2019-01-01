Грузинский пример. Кавазашвили предложил создать в России комиссию по договорным матчам
Бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года рассказал НСН о несостоявшейся попытке бороться с договорными матчами в России.
Тбилисский городской суд арестовал четверых футболистов и назначил меру пресечения в виде залога ещё семерым игрокам за договорные матчи, сообщает телекомпания «Имеди». Отмечается, что за согласование результатов игры с противником за деньги им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
В России также необходимо создать специальный орган при РСФ, который бы курировал и решал вопросы договорных матчей, заявил в эфире НСН бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года Анзор Кавазашвили. Также он поддержал применение уголовной ответственности к организаторам подобных игр.
«В последние годы то затухает, то разгорается вопрос договорных матчей. Вот теперь в Грузии это произошло. Я считаю, что правильно, если привлекают к уголовной ответственности, потому что все спортсмены — граждане той страны, где они играют и живут. Я не имею в виду иностранцев, там по-другому. У нас должен быть в РФС комитет с соответствующими полномочиями», — заявил Кавазашвили.
Подобный опыт был в России, когда возглавлял Российский футбольный союз Александр Фурсенко, рассказал заслуженный мастер спорта. Однако и тогда разбор полётов продлился недолго. Совет по борьбе с договорными матчами вначале ограничивали в полномочиях, когда речь зашла о нарушениях в командах первого эшелона, а после и вовсе разогнали.
«После своего назначения Фурсенко мне поручил подготовить положения о совете при президенте РФС по борьбе с договорными матчами. Это было в 2010-2012 году. Я собрал специалистов, юристов, адвокатов, бывших начальников КГБ, начальника УгРо по борьбе с криминалом и оргпреступностью. Я пришёл со списком и положениями к Фурсенко, и он сказал — “давай”. Мы начали работать. И всё пошло нормально — допрашивали команды, футболистов. Когда мы дошли до серьёзных команд, начали вызывать генеральных директоров, начались звонки через разные инстанции, которые затормозили нашу работу. И после этого Сергей Александрович покинул пост, ушёл в отставку, и избрали Николая Толстых. Он вначале поддержал нас, а потом наши разборы аннулировал и распустил совет», — поделился Кавазашвили.
Любопытно, что даже введение высоких штрафов, а не реальных сроков за договорные матчи в своё время показало снижение количества попыток продать результаты, отметил собеседник НСН.
«У нас было оговорено, что команда, которая будет поймана на договорном матче, штрафуется на 50 миллионов рублей. Футболист, который это делал — на 25 миллионов. И у нас за несколько месяцев после выхода этого постановления прекратились всякие договорные отношения с командами. Все затихли. А потом нас разогнали через полгода», — посетовал Кавазашвили.
Напомним, ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании восьми действующих и трёх бывших футболистов клубов «Гурия», «Чиатура» и «ВИТ Джорджия» за подкуп участников спортивных соревнований и по факту договорных матчей. Президент Грузинской футбольной федерации (GFF) Леван Кобиашвили тогда заявил, что пощады не будет никому из виновных — ни игрокам, ни их клубам.
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