Ветеран футбола считает, что чемпионат надо доигрывать при любых трибунах
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года в беседе с НСН заявил, что вопрос зрителей будет решаться в зависимости от развития эпидемии коронавируса.
Число зрителей на матчах Российской премьер-лиги до конца сезона-2019/20 может быть увеличено. Об этом заявил член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович. Он подчеркнул, что в каждом регионе разная ситуация с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, поэтому решение по поводу количества болельщиков на стадионе будут принимать власти.
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН заявил, что вопрос присутствия зрителей на стадионе надо увязать с развитием эпидемии коронавируса.
«Мы не профессионалы в медицине, чтобы понимать, как дальше будет развиваться эта сумасшедшая болезнь, когда она уже уйдет. Но чемпионат надо начинать, это бесспорно. Но как, в какой форме? Это уже должны советовать специалисты-медики. Я рад, что футболисты наконец выйдут на поле, что народ начнет подтягиваться, пусть и в небольшом количестве. Любое движение – это жизнь. Да здравствует футбол!» - воскликнул ветеран спорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы. Об этом он написал на своем персональном сайте. «Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%», - говорится в сообщении.
Напомним, чемпионат России по футболу возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» - «Ахмат».
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