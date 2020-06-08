Ветеран футбола считает, что чемпионат надо доигрывать при любых трибунах

Число зрителей на матчах Российской премьер-лиги до конца сезона-2019/20 может быть увеличено. Об этом заявил член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович. Он подчеркнул, что в каждом регионе разная ситуация с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, поэтому решение по поводу количества болельщиков на стадионе будут принимать власти.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН заявил, что вопрос присутствия зрителей на стадионе надо увязать с развитием эпидемии коронавируса.