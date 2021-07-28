Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина одержали победу над представительницами Украины Людмилой и Надеждой Киченок в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде.

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Итог встречи - 6:2, 6:1 в пользу российских спортсменок. В полуфинале Веснина и Кудерметова сыграют с победительницами матча между Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии и австралийками Эшли Барти и Сторм Сандерс.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыБольшой Теннис
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