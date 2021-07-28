Чупков вышел в финал ОИ в плавании на 200 метров брассом

Российский пловец Антон Чупков вышел в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 метров брассом.

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Спортсмен занял четвертое место во втором полуфинальном заплыве, показав седьмой результат. Другой россиянин Кирилл Пригода показал пятое место и в финал не попал.

Финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом состоится 29 июля.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПлаваниеОлимпийские Игры
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