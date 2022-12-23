СМИ: УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против выхода Российского футбольного союза (РФС) из состава организации и перехода последнего в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом пишет «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Ранее стало известно, что на исполкоме РФС в пятницу планируется обсудить возможность перехода России из УЕФА в АФК.
«УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский», — рассказал собеседник издания.
Источник добавил, что потеря России «даже при условии нынешней ситуации» станет для УЕФА большим репутационным ударом.
В мае исполком УЕФА принял решение отстранить российские сборные и клубы от участия в ближайших турнирах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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