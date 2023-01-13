CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на решение ФИФА о приостановке контрактов
Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российских клубов по возможности иностранных игроков и тренеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты, сообщает пресс-служба CAS.
Таким образом, решение Международной федерации футбола (ФИФА). Апелляцию подавали клубы РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург), московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также казанский «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».
Кроме того, CAS отклонил апелляцию Российского футбольного союза по отстранению сборной России от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ранее CAS объявил о четырёхлетней дисквалификации олимпийского чемпиона 2012 года по гребле на байдарках Александра Дьяченко за нарушение антидопинговых правил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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