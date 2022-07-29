Первый матч в РПЛ с Fan ID собрал мизерную аудиторию

В Российской футбольной премьер-лиге прошёл первый матч, для посещения которого нужна была Карта болельщика (Fan ID).

Матч между «Уралом» и «Краснодаром» в Екатеринбурге посетили 2000 зрителей.

Дочери Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, болельщики всех клубов РПЛ, кроме «Ахмата», выступают против Fan ID.

Карта болельщика тестируется на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. При этом с декабря она будет нужна для посещения игр в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Футбольные Фанаты
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