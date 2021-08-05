Российский боксер Батыргазиев завоевал золото на Олимпиаде

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весе до 57 килограмм.

Российский боксер Бакши завоевал бронзу на Олимпийских играх

В финальном поединке российский спортсмен победил американца Дьюка Рэгана. Завоеванная Батыргазиевым медаль стала 15 золотом в активе сборной России.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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