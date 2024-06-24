Венгрия обыграла Шотландию в матче группового этапа Евро-2024

Сборная Венгрии по футболу обыграли команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Хорватия упустила победу в матче против Албании на Евро-2024

Игра в Штутгарте завершилась со счетом 1:0. Шотландия выбыла из чемпионата.

Ранее Бельгия победила команду Румынии в матче Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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