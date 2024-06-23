Бельгия победила команду Румынии в матче Евро-2024

Встреча закончилась со счетом 2:0. Мячи забили Юри Тилеманс и Кевин Де Брюйне.

Победа позволила сборной Бельгии подняться на второе место в группе Е. Румыния продолжает лидировать в квартете по дополнительным показателям. На третьем месте идет Словакия. Украина занимает последнее, четвертое место.

Если испанцы сохранят такой же высокий уровень до конца чемпионата, то станут одними из главных претендентов на звание чемпионов Евро-2024 по футболу. Таким мнением в беседе с НСН поделился бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.

