Хорватия упустила победу в матче против Албании на Евро-2024
19 июня 202418:44
Сборная Хорватии на последних минутах упустила победу в матче против команды Албании во втором туре чемпионата Европы по футболу 2024.
Счëт в игре открыли албанцы. На 11-й минуте отличился Казим Лячи. Сравнять счёт хорватам удалось лишь на 74-й минуте усилиями Мартина Крамарича.
Итоговый счёт установил полузащитник сборной Албании Клаус Гясула. Сначала он срезал мяч в свои ворота и вывел Хорватию вперëд. А затем он же исправил свою ошибку, в самом финале забив и в чужие ворота. Итог 2:2
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru