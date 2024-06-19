Хорватия упустила победу в матче против Албании на Евро-2024

Путин завершил государственный визит в КНДР Суд арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении фасолью в салате Разгерметизация второй ёмкости произошла на нефтебазе в Азове после удара дрона Доступность жилья в РФ упала до минимума за 10 лет Сборная Хорватии упустила победу над Албанией на Евро-2024