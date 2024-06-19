Хорватия упустила победу в матче против Албании на Евро-2024

Сборная Хорватии на последних минутах упустила победу в матче против команды Албании во втором туре чемпионата Европы по футболу 2024.

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Счëт в игре открыли албанцы. На 11-й минуте отличился Казим Лячи. Сравнять счёт хорватам удалось лишь на 74-й минуте усилиями Мартина Крамарича.

Итоговый счёт установил полузащитник сборной Албании Клаус Гясула. Сначала он срезал мяч в свои ворота и вывел Хорватию вперëд. А затем он же исправил свою ошибку, в самом финале забив и в чужие ворота. Итог 2:2

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ФОТО: AP / ТАСС
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