«Глобально проблема потери или задержки багажа реально существует. Поэтому компании пытаются этот вопрос решить с использованием технологий. Но надо понимать, что на начальном этапе должна присутствовать добровольность. Человек должен понимать, как ставится метка и сколько будет работать», - отметил он.

По его словам, Турция не является «лидером» в этом вопросе, но чаще фигурирует в российских СМИ из-за большого потока туристов.

«Там, где поток туристов очень большой, там мы и видим чаще всего эти проблемы. Турция у нас является страной номер в выездном туризме, поток измеряется миллионами, поэтому мы чаще всего там видим такую ситуацию. Но это не значит, что там это в разрезе на сто туристов встречается сильно чаще. Радует, что турецкая компания решила заняться этим вопросом, можно поаплодировать. За утерю или задержку багажа предусмотрены компенсации, но они вряд ли могут удовлетворить пассажира. Есть фиксированная сумма, а также с помощью чеков можно требовать компенсацию каждой вещи в чемодане в случае утери», - рассказал собеседник НСН.

