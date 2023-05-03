Велосипедисты РФ и Белоруссии допущены до международных стартов

Велосипедисты из России и Белоруссии получили разрешение выступать на международных соревнованиях с 1 июня текущего года в статусе нейтральных спортсменов. Такое решение приняло правление Международного союза велосипедистов (UCI).

Как подчёркивается в комментарии на сайте организации, чтобы принимать участие в соревнованиях, атлетам не разрешается иметь какие-либо связи с российской армией. Им запрещено демонстрировать национальную символику, а также активно выступать с одобрением специальной военной операции на Украине.

Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался в поддержку инициативы возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Такого рода решения за последнее время принял целый ряд федераций по разным видам спорта.

В частности, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Международный союз триатлона допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях под своей эгидой. Вопрос об участии российских атлетов в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году ещё не решен.

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ФОТО: РИА Новости/ Михаил Мокрушин
ТЕГИ:СоревнованияСпортВелосипедисты

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