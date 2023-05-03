Велосипедисты РФ и Белоруссии допущены до международных стартов
Велосипедисты из России и Белоруссии получили разрешение выступать на международных соревнованиях с 1 июня текущего года в статусе нейтральных спортсменов. Такое решение приняло правление Международного союза велосипедистов (UCI).
Как подчёркивается в комментарии на сайте организации, чтобы принимать участие в соревнованиях, атлетам не разрешается иметь какие-либо связи с российской армией. Им запрещено демонстрировать национальную символику, а также активно выступать с одобрением специальной военной операции на Украине.
Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался в поддержку инициативы возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Такого рода решения за последнее время принял целый ряд федераций по разным видам спорта.
В частности, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Международный союз триатлона допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях под своей эгидой. Вопрос об участии российских атлетов в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году ещё не решен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- ЦСКА вышел в финал Кубка России
- СМИ: в центре Москвы заметили еще один беспилотник
- Средства ПВО успешно сработали на юго-востоке Крыма
- Велосипедисты РФ и Белоруссии допущены до международных стартов
- Экс-глава Mastercard Аджай Банга стал президентом Всемирного банка
- Пашинян подтвердил готовность подписать документ с Азербайджаном
- РФ направила Финляндии ноту после нападения на консульство
- Захарова одобрила решение Китая создать делегацию по решению российско-украинского конфликта
- Зеленский заявил о непричастности Украины к атаке беспилотников на Кремль
- Самолет экстренно сел в Сочи по пути из Стамбула в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru