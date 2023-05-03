Велосипедисты РФ и Белоруссии допущены до международных стартов

Велосипедисты из России и Белоруссии получили разрешение выступать на международных соревнованиях с 1 июня текущего года в статусе нейтральных спортсменов. Такое решение приняло правление Международного союза велосипедистов (UCI).

Как подчёркивается в комментарии на сайте организации, чтобы принимать участие в соревнованиях, атлетам не разрешается иметь какие-либо связи с российской армией. Им запрещено демонстрировать национальную символику, а также активно выступать с одобрением специальной военной операции на Украине.