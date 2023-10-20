Велосипедистка Алина Лысенко побила рекорд России в гите с ходу на 200 метров


Чемпионка мира среди юниоров по велоспорту на треке Алина Лысенко побила рекорд России в гите на 200 метров с хода, рассказали НСН в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

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Уточняется, что Лысенко установила рекорд на проходящем в Москве чемпионате России, проехав дистанцию за 10,301 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал призеру Олимпийских игр, четырехкратной чемпионке мира Дарье Шмелевойю В 2022 году спортсменка проехала 200 метров за 10,354 секунды.

Чемпионат России по велоспорту на треке проходит с 20 по 22 октября на велодроме «Крылатское» в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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