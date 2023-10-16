«Чем проще, тем лучше»: Фитнес-тренер призвала изучать состав спортивного питания

Ранее заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников сообщил, что спортивное питание и добавки потребляет более 1,5 млн россиян, объем рынка оценивается в 9000 тонн в год. При этом состав такого рода продукции не вполне соответствует биохимии тренировочного процесса, добавил он. По словам Кожевниковой, спортивное питание стало модным трендом, однако у такой тенденции есть и свои недостатки.

«Например, многие производители снеков пишут на упаковке “эко” или “без сахара”. Однако очень важно читать состав на упаковке. Есть множество дополнительных подсластителей, которые зачастую бывают хуже простого сахара. Производителю важно сохранить привлекательность продукта для потребителя, ведь сахар — как наркотик, люди привыкают к нему. Ученые даже проводили специальное исследование и пришли к выводу, что если каждый день в 12 часов дня есть шоколадный батончик на протяжении определенного времени, то организм начнет требовать его на постоянной основе. Возникает привыкание на физическом уровне, человека начинает трясти, когда он подходит к полкам со сладостями. К тому же, чем проще продукт, чем меньше в нем составляющих, тем он полезнее», — сказала Кожевникова.

Также собеседница НСН рассказала о пользе и вреде протеиновых батончиков.

«Во всем хороша золотая середина. Если употреблять их раз в день (и то не каждый день), то никакого вреда в них нет. К тому же, нужно смотреть, как организм будет реагировать на протеиновые батончики, какой именно белок в них содержится — сывороточный, гороховый, конопляный. Но если протеиновыми батончиками постоянно заменять прием пищи, то это, безусловно, может негативно сказаться на здоровье. Такие батончики не формируют мышечную массу и не делают тело рельефным. Кроме того, батончики не обеспечивают суточную норму белка. Средняя норма для человека — 90-110 граммов в день, в батончике же его не так много. Он просто называется протеиновым, а у потребителя уже сформирована определенный мысль, что он безопаснее шоколадного», — добавила эксперт.

В заключение Кожевникова дала несколько рекомендаций, касающихся здорового питания.

«Завтрак должен быть полноценным и вкусным, не на ходу. Важно получить от него удовольствие, возможно, сделать красивую сервировку фруктами или овощами. Утренний прием пищи должен быть дополнен полезными белками (творог, яйца). Обед также должен быть достаточно умеренным и сбалансированным. В течение дня следует пить больше воды. А вот ужин, следуя пословице, лучше отдать врагу», — подытожила она.

Ранее врач-эндокринолог Людмила Ильина заявила, что популярные блюда на завтрак — мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления — на самом деле вредят организму. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

