Велогонщик Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России
Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что рассматривает вариант принять гражданство Кипра, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях в свете санкций, введённых в отношении отечественного спорта. По словам спортсмена, он готов принимать участие в Олимпиаде под любым флагом, в частности, нейтральным.
Что касается кипрского гражданства, то это пока только идея, уверенности в этом шаге пока нет. «Нужно будет ещё подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр.
Нельзя смешивать политические игры и Олимпиаду. Я стал жертвой этого», - цитирует РЕН ТВ велогонщика.
Ильнур Закарин трижды побеждал на этапах Гранд-туров. А также занял третье место в генеральной классификации велогонки «Вуэльта» два года назад.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН заявил, что пока в министерство спорта РФ не придут люди, которым можно доверять, отечественные атлеты останутся в роли жертв.
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