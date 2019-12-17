Велогонщик Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России

Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что рассматривает вариант принять гражданство Кипра, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях в свете санкций, введённых в отношении отечественного спорта. По словам спортсмена, он готов принимать участие в Олимпиаде под любым флагом, в частности, нейтральным.

Что касается кипрского гражданства, то это пока только идея, уверенности в этом шаге пока нет. «Нужно будет ещё подумать. В прошлый раз я пропустил Олимпиаду из-за политических игр.