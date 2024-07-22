Васильев: На Олимпиаде-2024 россияне будут выступать только за себя

Российский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что на Олимпиаде-2024 россияне будут выступать только за себя, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что своим присутствием на Играх в Париже они подвергают опасности себя и окружающих.

Ранее МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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