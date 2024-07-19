Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) достиг соглашения с международными спортивными федерациями о запрете украинским спортсменам приветствовать российских участников на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом во время эфира национального телемарафона сообщил глава НОК Украины Вадим Гутцайт.

С начала спецоперации в феврале 2022 года украинские спортсмены стали отказываться от рукопожатий и совместных фотографий с российскими спортсменами. Иногда они покидают церемонии награждения досрочно, что приводит к нарушениям правил и порой вызывает скандалы.