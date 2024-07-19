Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) достиг соглашения с международными спортивными федерациями о запрете украинским спортсменам приветствовать российских участников на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом во время эфира национального телемарафона сообщил глава НОК Украины Вадим Гутцайт.
С начала спецоперации в феврале 2022 года украинские спортсмены стали отказываться от рукопожатий и совместных фотографий с российскими спортсменами. Иногда они покидают церемонии награждения досрочно, что приводит к нарушениям правил и порой вызывает скандалы.
Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, если они соответствуют критериям, установленным специальной комиссией.
Для нейтральных атлетов были разработаны особый флаг и гимн. Эти спортсмены не будут участвовать в параде на церемонии открытия, а их медали не будут учитываться в общем зачете медальной таблицы, передает «Радиоточка НСН».
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