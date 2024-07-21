МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде
21 июля 202402:31
Спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл подтвердил участие спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает «Лента.ру».
По его словам, количество участников должно остаться неизменным, но при этом Макконнелл не исключил корректировки в заявке. В Олимпиаде участвует 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта.
Ранее украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru