МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде

Спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл подтвердил участие спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает «Лента.ру».

Трансляция Олимпиады-2024 в России будет доступна на сайте МОК

По его словам, количество участников должно остаться неизменным, но при этом Макконнелл не исключил корректировки в заявке. В Олимпиаде участвует 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта.

Ранее украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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