«Вашингтон Кэпиталз» усилил охрану Овечкина после угроз в соцсетях

Он не стал уточнять подробности охраны россиянина, отметив, что команда знает о негативной реакции, которую Овечкин «получил в соцсетях».

При этом Маклеллан подтвердил, что «Вашингтон» предпринял дополнительные шаги для обеспечения безопасности своего капитана.

5 марта также стало известно, что американская страховая компания MassMutual удалила пользовавшийся популярностью рекламный ролик с Овечкиным.

Ранее агент многих выступающих в НХЛ россиян и белорусов, Дэн Мильштейн говорил, что после начала российской спецоперации на Украине его клиенты в США и Канаде сталкиваются с притеснением и дискриминацией.

По словам Мильштейна, россиянам «желают смерти», обзывают на улице и требуют «проваливать». Кроме того, в соцсетях травят жен российских хоккеистов.

