«Вашингтон Кэпиталз» усилил охрану Овечкина после угроз в соцсетях

В руководстве клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заявили, что примут меры в связи с угрозами в соцсетях российскому хоккеисту Александру Овечкину, являющемуся капитаном американской команды.

«У нас, конечно, есть охрана. Некоторые вещи, происходящие в социальных сетях, пугают игроков по обе стороны Атлантики. Люди набрасываются, поэтому игрокам и их семьям тяжело — семьям здесь, семьям дома. Это тяжёлая ситуация», — сказал генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан, которого цитирует «Чемпионат».

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Он не стал уточнять подробности охраны россиянина, отметив, что команда знает о негативной реакции, которую Овечкин «получил в соцсетях».

При этом Маклеллан подтвердил, что «Вашингтон» предпринял дополнительные шаги для обеспечения безопасности своего капитана.

5 марта также стало известно, что американская страховая компания MassMutual удалила пользовавшийся популярностью рекламный ролик с Овечкиным.

Ранее агент многих выступающих в НХЛ россиян и белорусов, Дэн Мильштейн говорил, что после начала российской спецоперации на Украине его клиенты в США и Канаде сталкиваются с притеснением и дискриминацией.

По словам Мильштейна, россиянам «желают смерти», обзывают на улице и требуют «проваливать». Кроме того, в соцсетях травят жен российских хоккеистов.

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ТЕГИ:СШАХоккейАлександр Овечкин
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