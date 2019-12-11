Валуев назвал «личным делом» нежелание российских боксеров ехать на Олимпиаду

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио при отсутствии национального флага. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает РИА Новости.

«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — заявил Кремлев. По его словам, спортсмены хотят добиться права выступать под национальным флагом через суд.

Депутат Госдумы Николай Валуев, бывший профессиональный боксер в эфире НСН заявил, что к любому решению нужно относиться с уважением. Советовать что-либо людям, потратившим не один год на профессиональный спорт, он посчитал неэтичным.