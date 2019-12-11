Валуев назвал «личным делом» нежелание российских боксеров ехать на Олимпиаду
Николай Валуев в эфире НСН заявил, что спортсмены вправе сами решать, выступать ли под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Токио.
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио при отсутствии национального флага. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает РИА Новости.
«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — заявил Кремлев. По его словам, спортсмены хотят добиться права выступать под национальным флагом через суд.
Депутат Госдумы Николай Валуев, бывший профессиональный боксер в эфире НСН заявил, что к любому решению нужно относиться с уважением. Советовать что-либо людям, потратившим не один год на профессиональный спорт, он посчитал неэтичным.
«Это личное дело каждого. В спорте сейчас [многое решает] политика. Я считаю, что это [запрет WADA] несправедливое решение в отношении всех спортсменов, оно политически ангажированное. И не факт, что через четыре года ситуация изменится. И здесь каждый должен самостоятельно решать, как он поступит в этой ситуации. Нечего нам советовать людям, которые потратили не один год на достижение спортивных результатов. Для кого-то Олимпиада - только раз в жизни. И любое решение надо принимать с определенной долей уважения. Что-то советовать любому спортсмену в этой ситуации было бы верхом наглости. Это, действительно, исключительно личное решение, кто и как в этой ситуации поступит», - прокомментировал он.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия. Россия намерена обжаловать решение WADA. Президент России Владимир Путин заявил, что оно противоречит олимпийской хартии.
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