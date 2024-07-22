Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации

Дисквалифицированная на четыре года за допинг Спортивным арбитражным судом российская фигуристка Камила Валиева выступила в ледовом шоу Татьяны Навки впервые после дисквалификации, сообщило РИА Новости.

Фигуристка Камила Валиева станет ведущей на Первом канале

Отмечается, что спортсменка исполнила главную роль в шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.

Фигуристку дисквалифицировали 29 января. В ее пробе от декабря 2021 года обнаружили запрещенный триметазидин. Валиева лишилась золотой медали Игр-2020 в командных соревнованиях и титулов чемпионки Европы и чемпионки России.

Ранее Валиева анонсировала свою первую песню.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Татьяна НавкаФигурное КатаниеСпортсменыСпорт

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