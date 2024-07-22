Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации
Дисквалифицированная на четыре года за допинг Спортивным арбитражным судом российская фигуристка Камила Валиева выступила в ледовом шоу Татьяны Навки впервые после дисквалификации, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что спортсменка исполнила главную роль в шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.
Фигуристку дисквалифицировали 29 января. В ее пробе от декабря 2021 года обнаружили запрещенный триметазидин. Валиева лишилась золотой медали Игр-2020 в командных соревнованиях и титулов чемпионки Европы и чемпионки России.
Ранее Валиева анонсировала свою первую песню.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru