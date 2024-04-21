Фигуристка Камила Валиева станет ведущей на Первом канале
Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что станет ведущей Первого канала. Об этом спортсменка сообщила во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.
Фигуристка рассказала, что будет вести шоу, которое должно выйти в ближайшее время. Деталей 17-летняя спортсменка не озвучила.
Министерство спорта России в начале марта исключило Валиеву из сборной. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации из-за употребления допинга.
Ранее Валиева лишилась президентской стипендии в связи с исключением из сборной, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru