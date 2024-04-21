Фигуристка Камила Валиева станет ведущей на Первом канале

Фигуристка рассказала, что будет вести шоу, которое должно выйти в ближайшее время. Деталей 17-летняя спортсменка не озвучила.

Министерство спорта России в начале марта исключило Валиеву из сборной. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации из-за употребления допинга.

Ранее Валиева лишилась президентской стипендии в связи с исключением из сборной, отмечает «Радиоточка НСН».

